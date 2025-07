Caso Nicolly: Suspeitos de matar adolescente têm internação decretada

Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer o feminicídio e identificar possíveis envolvidos na fuga dos suspeitos

Dois adolescentes, de 17 e 14 anos, confessaram ter matado Nicolly Fernanda Pogere, de 15 anos, em Hortolândia (SP). Eles foram apreendidos no domingo (20) em Cornélio Procópio (PR), onde estavam escondidos na casa da avó de um deles. A detenção ocorreu após uma denúncia anônima à Polícia Civil do Paraná.

Segundo o delegado José Regino Melo Lages Filho, do 2º Distrito Policial de Hortolândia, os adolescentes relataram o crime “com riqueza de detalhes”. Um dos detidos, de 17 anos, era namorado de Nicolly. A outra apreendida, de 14 anos, também se relacionava com ele. Os dois já eram considerados os principais suspeitos pelas autoridades.

O crime

O corpo da vítima foi encontrado na tarde de sexta-feira (18) pela Guarda Municipal de Hortolândia, em uma lagoa no bairro Jardim Amanda I. A adolescente estava desaparecida desde 12 de julho. Segundo a polícia, o corpo estava esquartejado, enrolado em dois lençóis e uma lona azul, com sinais de extrema violência.

Um cão farejador da Guarda Municipal localizou o corpo após cerca de três horas de buscas. A equipe foi orientada por roupas fornecidas pelo avô da vítima, utilizadas para o reconhecimento do faro. De acordo com a corporação, parte do corpo estava submersa e havia pedras no interior dos lençóis, indicando tentativa de ocultação do cadáver.

A vítima apresentava perfurações por arma branca e tinha, nas costas, as iniciais “PCC” escritas. O delegado informou que a marca pode ter sido usada para simular uma conexão com organização criminosa e desviar a investigação da real motivação do crime. Os lençóis e a lona foram reconhecidos pelo pai do adolescente como sendo de sua propriedade.

A apreensão dos suspeitos foi resultado de um trabalho conjunto das polícias civis de São Paulo e Paraná. Dois celulares foram recolhidos com os adolescentes e serão analisados. Ambos tiveram internação provisória decretada e serão encaminhados para a Fundação Casa Andorinhas, em Campinas (SP).

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer o feminicídio e identificar possíveis envolvidos na fuga dos suspeitos.

Desaparecimento

Segundo familiares, Nicolly e o adolescente de 17 anos se conheciam desde a infância e estudaram juntos antes de a jovem se mudar para Mococa (SP). O relacionamento à distância teria começado após a mudança. Em 29 de junho, Nicolly viajou a Hortolândia para visitar o avô e reencontrar o namorado.

Ela passou dois dias na casa do adolescente e deveria retornar à casa do avô em 14 de julho. A família, no entanto, perdeu contato com a jovem. Questionado, o rapaz afirmou ter terminado o relacionamento e que Nicolly teria ido embora no dia 12.

O desaparecimento foi registrado em boletim de ocorrência na delegacia de Hortolândia. O caso segue sob investigação e foi registrado como feminicídio.

