Justiça do AM condena homem a 19 anos de prisão por tentativa de feminicídio

Um homem foi condenado a 19 anos, 4 meses e 15 dias de prisão por tentativa de homicídio qualificado contra sua ex-companheira. A sentença foi proferida na última terça-feira (10), no 2º Tribunal do Júri da Comarca de Manaus.

O caso teve origem em uma denúncia do Ministério Público do Amazonas (MPAM). O crime aconteceu em contexto de violência doméstica, na presença das filhas do casal.

Crime foi motivado por ciúmes e recusa do término

Durante o julgamento, ficou comprovado que o réu agrediu a vítima com a intenção clara de matá-la.

“O réu atentou contra a vida da vítima por não aceitar o término do relacionamento”, afirmou o promotor de Justiça Thiago de Melo Roberto Freire.

A vítima sobreviveu, mas sofreu graves consequências físicas e emocionais.

Júri reconheceu a gravidade do caso

O Conselho de Sentença aceitou parcialmente a tese do MPAM, reconhecendo a materialidade e autoria do crime. O caso foi classificado como tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe.

“O Conselho de Sentença […] acolheu o pedido ministerial, condenando o réu nas penas de homicídio tentado”, reforçou o promotor.

Ministério Público destaca compromisso com a vida

Com base na decisão do júri e nas provas dos autos, o juiz determinou a execução provisória da pena, expedindo o mandado de prisão.

“A atuação do Ministério Público […] mostra-se harmônica com o compromisso constitucional de luta pelo direito à vida”, concluiu Thiago de Melo.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Venezuelano é condenado a quase 100 anos por incendiar lotérica e matar 3 em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱