O psicólogo Manoel Guedes Brandão Neto, de 42 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (21), nos fundos do terreno da antiga penitenciária Raimundo Vidal Pessoa, no Centro de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava desaparecida desde o fim de semana, quando saiu de casa para ir a uma festa de aniversário. Desde então, Manoel não manteve mais contato com os familiares.

O corpo foi encontrado por um catador que passava pelo local. O psicólogo estava descalço e sem a carteira. A principal linha de investigação, no momento, é latrocínio, roubo seguido de morte. As circunstâncias do crime serão apuradas pela Polícia Civil do Amazonas.

