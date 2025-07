Suspeito de estuprar adolescente autista é preso em Manaus

Um homem de 55 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (22), suspeito de estuprar um adolescente, de 12 anos, com transtorno do espectro autista. A prisão foi realizada na comunidade Raio do Sol, localizada no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

Flagrante

Segundo o comandante da 15ª Cicom, o capitão PM André Marques Araújo, uma equipe policial foi acionada por volta das 00h15 pelo Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) para averiguar denúncia de violação de vulnerabilidade.

“Ao chegar ao local, os policiais militares fizeram contato com a mãe da vítima, onde ela relata que viu o companheiro da mãe molestando seu filho de 12 anos de idade. No deslocamento, a manifestação se deparou com o cidadão muito nervoso, inclusive, queria tomar banho para se livrar dos vestígios do ato que ele tinha cometido, momento que a deu voz de prisão ao acusado e o dependente à delegacia. A vítima relata que pelo menos três vezes já tinha acontecido essa situação”, contornou.

Ainda de acordo com os relatos da mãe, ela informou que flagrou o suspeito desesperado e pulando o muro do quarto da vítima. O homem foi encaminhado à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

