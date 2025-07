Felca, Playhard e CPM 22 estão no Amazon Tecnogame 2025

O Amazon Tecnogame AGON BY AOC já tem data marcada: o maior evento de games e tecnologia do Norte acontece de 6 a 9 de novembro de 2025, no Centro de Convenções Vasco Vasques (CCVV), em Manaus. A nova edição contará com mais de 40 atrações, sendo cinco delas já confirmadas: o youtuber Felca, a dupla Bruno Clash e Decoh, a dubladora Feh Dubs, o influenciador Bruno Playhard e a banda CPM 22.

Os primeiros nomes foram anunciados na noite da última terça-feira (15), durante evento para parceiros, patrocinadores e imprensa no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul da capital.

Expansão pelo Brasil

Segundo Antony Andrade, CEO e fundador da Tecnogame Brasil, a expectativa é de que esta seja a maior edição já realizada.

“Estamos bem animados com a edição de 2025, pois serão quatro dias de muita informação, imersão em tecnologia e, claro, diversão. Tudo está sendo preparado com muito cuidado para que seja uma experiência única e inesquecível”, afirmou.

Durante a apresentação, Antony também destacou a expansão da marca para outras regiões do Brasil. O evento terá edições em Rio Branco (AC), nos dias 29 e 30 de novembro, na Faculdade Uninorte; em Porto Velho (RO), nos dias 13 e 14 de dezembro, na Faculdade Unisap; e em Brasília, com data a confirmar.

“Com isso, queremos transformar a marca em um dos maiores eventos de tecnologia e games da América Latina, gerando assim, emprego, renda e também promovendo o debate sobre os temas abordados”, completou o CEO.

Parceria com AGON by AOC fortalece o evento em 2025

Entre as grandes novidades da edição deste ano está a parceria com a AGON by AOC, marca líder no Brasil e no mundo em monitores gamers de alta performance. A aliança estratégica visa ampliar a presença das duas marcas no segmento gamer, especialmente no Norte do país.

Consolidado como o principal encontro da comunidade gamer e geek da região, o Tecnogame já reuniu mais de 110 mil pessoas em suas edições anteriores, e pretende bater novos recordes de público e engajamento em 2025.

