Manaus recebe neste fim de semana duas importantes ações para o voleibol local: um curso de aperfeiçoamento para treinadores e o Fla Experience, evento imersivo para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Ambas as atividades serão conduzidas por Arly Cunha, técnico das categorias de base do Flamengo e referência na formação de atletas no Brasil.

Curso de aperfeiçoamento para treinadores

O curso será realizado no dia 26 de julho, das 8h às 12h, no Colégio Batista Brasil, localizado na rua Terezina, nº 567, bairro Adrianópolis. Voltado para treinadores e estudantes da área, o evento oferece aulas teóricas e práticas que abrangem técnicas modernas e metodologias aplicadas no Flamengo.

As inscrições estão abertas no segundo lote, com valor de R$ 390,00, e as vagas são limitadas, reforçando a exclusividade do curso. A formação visa fortalecer o trabalho dos profissionais locais e incentivar o crescimento técnico do voleibol no Amazonas.

Fla Experience: vivência esportiva para jovens atletas

Voltado para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, o Fla Experience oferece treinamentos e dinâmicas que aproximam os participantes da metodologia aplicada nas categorias de base do Flamengo. O evento proporciona um ambiente de aprendizado prático, onde os jovens podem desenvolver habilidades técnicas e o amor pelo esporte desde cedo.

Valorização do voleibol no Amazonas

Para Ronélia Viana, gestora da To Sports, a presença de um técnico com a experiência de Arly Cunha é fundamental para o fortalecimento do voleibol na região.

“O voleibol é uma das modalidades mais praticadas nas escolas de Manaus, com mais de 80 equipes competindo regularmente. Trazer essa formação para os profissionais e, ao mesmo tempo, oferecer uma vivência para as crianças, fortalece toda a cadeia do esporte”, destaca Ronélia.

Informações e inscrições

Interessados podem obter mais informações e realizar inscrições pelo site www.tosports.com.br/flaexperience, pelo Instagram @eeflamengomanaus ou pelo telefone (92) 98585-7876.

Além do voleibol, a Escola de Esportes Olímpicos do Flamengo em Manaus oferece aulas de basquete e judô, ampliando as opções esportivas para a comunidade local.

