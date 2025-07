David Almeida descarta governo do AM e confirma apoio a Omar Aziz em 2026

Durante o lançamento de um pacote de obras para o recapeamento de 67 ruas na Zona Norte de Manaus, na manhã desta quarta-feira (23), o prefeito David Almeida anunciou que não será candidato ao Governo do Amazonas nas eleições de 2026.

Acompanhado de autoridades e apoiadores, Almeida destacou o apoio que recebeu do senador Omar Aziz na última eleição municipal e reafirmou seu compromisso com o parlamentar para o pleito estadual.

“Sete, oito meses atrás, participamos juntos — eu, Omar, Eduardo e os partidos que nos apoiaram — de uma campanha vitoriosa, que mostrou a força dos grupos políticos de Manaus. Estão antecipando muito o processo político, que só acontece daqui a um ano e meio, mas nossa aliança já está formada”, afirmou o prefeito.

Indicação de vice

David Almeida também revelou que já indicou um nome para compor a chapa de Omar Aziz como possível vice-governador.

“Já conversei com Omar, comuniquei nossa parceria e até sugeri o nome do vice, porque não participarei da eleição”, disse.

Nos bastidores, o nome mais cotado para ocupar a vaga é o do atual vice-prefeito de Manaus, Renato Jr., que também participou do evento ao lado de David e do senador.

