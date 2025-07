Amazonas e Paysandu fazem duelo decisivo para fugir do Z-4 na Série B; veja onde assistir

Amazonas e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela 18ª rodada da Série B de 2025. O Disney+ transmite a partida ao vivo.

Na lanterna da competição, com 17 pontos, o Amazonas tenta engatar uma sequência positiva após vencer o Botafogo-SP por 3 a 0 na rodada anterior. O técnico Márcio Zanardi deve manter a mesma escalação e aposta na regularidade do time. O meia Erick Varão, recém-contratado, continua entre os titulares.

Do outro lado, o Paysandu soma 18 pontos e busca se afastar da zona de rebaixamento. O técnico Claudinei Oliveira contará com o retorno do zagueiro Thalisson, que já disputou cinco partidas pelo clube e deu uma assistência no clássico contra o Remo.

O confronto é decisivo para as duas equipes, que lutam para se recuperar na parte de baixo da tabela da Série B.

