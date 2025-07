Vídeo mostra botos brincando com bola no Rio Negro; veja

Um vídeo mostra dois boto-cor-de-rosa brincando com uma bola nas águas de Novo Airão, no interior do Amazonas, e o registro rapidamente conquistou as redes sociais.

Na gravação, um dos animais empurra a bola com o focinho em movimentos suaves e coordenados, como se estivesse participando de uma brincadeira ensaiada. A cena chamou atenção pela espontaneidade e pela inteligência do boto, símbolo da fauna amazônica.

A interação inusitada viralizou. O boto-cor-de-rosa é uma espécie típica da região e conhecida pelo comportamento brincalhão.

VÍDEO

