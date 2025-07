Venezuelano é preso por extorquir comerciantes com agiotagem e ameaças no AM

Homem integrava grupo criminoso que aplicava golpes com empréstimos abusivos em comerciantes do Amazonas

Maikel Antonio Sumoza, de 29 anos, foi preso na quarta-feira (23), por envolvimento com crimes de extorsão, agiotagem (usura pecuniária) e promoção de organização criminosa no município de Iranduba, interior do Amazonas.

Maikel, de nacionalidade venezuelana, foi localizado na rua Belém, bairro Compensa, Zona Oeste da capital.

Segundo o delegado Raul Augusto Neto, o homem fazia parte de um grupo criminoso que oferecia empréstimos com juros abusivos a comerciantes de Iranduba e Manaus.

“Em relato, as vítimas contaram que a cobrança desses acréscimos era diária, e em casos de inadimplência, os golpistas os ameaçavam e estendiam as ameaças aos seus familiares também”, contou o delegado Raul Augusto Neto.

Outro integrante segue foragido

Foto: Divulgação

A polícia ainda procura Jasson Jose Guillen Farreras, também venezuelano, apontado como integrante do mesmo grupo. Informações sobre o paradeiro dele podem ser repassadas à 31ª DIP pelo número (92) 99519-2173 ou de forma anônima pelo 181 da SSP-AM. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

Investigação e desfecho

Com o avanço das investigações, a PC-AM identificou a localização de Maikel e cumpriu o mandado de prisão preventiva. Ele responderá por extorsão, usura pecuniária e promoção de organização criminosa, e ficará à disposição da Justiça.

