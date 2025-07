PF prende homem por armazenar e compartilhar pornografia infantil em Manaus

Durante a operação, PF encontrou vasto material com cenas de abuso sexual infantil em dispositivos do suspeito.

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã desta quinta-feira (24), um homem suspeito de armazenar e compartilhar conteúdo de abuso sexual infantojuvenil. A prisão ocorreu durante a deflagração da Operação Guardião Virtual, na zona norte de Manaus.

Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do investigado e encontraram dispositivos eletrônicos com vasto material contendo cenas criminosas. A PF também coletou provas que devem subsidiar a investigação e ajudar a interromper as atividades ilegais.

O suspeito foi levado para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas e está à disposição da Justiça. Ele poderá responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de conteúdo de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes.

Leia mais

Polícia encontra droga escondida em saco de farinha no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱