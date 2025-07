Homem é preso por estuprar e passar IST para enteada de 4 anos no AM

Equipe de investigação teve conhecimento do caso após uma denúncia do Conselho Tutelar

Um homem de 27 anos foi preso, na quarta-feira (23), por estupro de vulnerável contra a sua a enteada, de 4 anos, e maus-tratos contra a irmã dela de 9 anos. Os crimes ocorreram em Manaus.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas, a mais nova, em decorrência dos abusos sexuais, contraiu uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST).

A equipe de investigação teve conhecimento do caso após uma denúncia do Conselho Tutelar da zona rural, a qual informava que as duas crianças eram vítimas de maus-tratos e abuso sexual.

Leia mais:

Indígena denuncia estupros dentro de delegacia no interior do AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱