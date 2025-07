Região Norte lidera ranking de combustível mais caro do país

Região mantém há sete meses consecutivos os valores mais altos do país

A Região Norte continua com os combustíveis mais caros do Brasil, de acordo com o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) referente à primeira quinzena de julho.

Média de Preços na Região:

Etanol: R$ 5,20/litro (queda de 0,19%)

R$ 5,20/litro (queda de 0,19%) Gasolina: R$ 6,85/litro (queda de 0,15%)

R$ 6,85/litro (queda de 0,15%) Diesel Comum: R$ 6,83/litro (alta de 0,15%)

R$ 6,83/litro (alta de 0,15%) Diesel S-10: R$ 6,62/litro (estável)

Apesar de pequenas quedas em alguns combustíveis, a região mantém há sete meses consecutivos os valores mais altos do país.

Por que os combustíveis são mais caros no Norte?

Segundo Renato Mascarenhas, diretor da Edenred Mobilidade, dois fatores explicam os preços elevados:

Reajuste do ICMS: o aumento do imposto foi de R$ 0,10/litro para gasolina e etanol e R$ 0,06/litro para diesel, mas os preços subiram acima desse valor. Custo Logístico: a dificuldade de transporte e distribuição na região encarece os combustíveis.

Diferença em relação à média nacional:

Combustível Preço no Norte Média Nacional Diferença Gasolina R$ 6,85 R$ 6,38 + R$ 0,47 Etanol R$ 5,20 R$ 4,52 + R$ 0,68

Etanol vale mais a pena em quatro estados do Norte

O estudo aponta que, em Acre, Amazonas, Roraima e Tocantins, o etanol é mais vantajoso que a gasolina, considerando:

– Economia no abastecimento

– Redução de poluentes (opção mais ecológica)

Acre é estado mais caro para abastecer

Pelo levantamento, o Acre segue como o estado com os combustíveis mais caros do Brasil em todas as categorias.

Enquanto o resto do país registra quedas, o Norte mantém os preços mais altos devido à logística e tributos. Motoristas de Acre, Amazonas, Roraima e Tocantins podem economizar optando pelo etanol.

