Em Manaus, homem é preso após agredir esposa porque o almoço não estava pronto

Crime de violência doméstica ocorreu no bairro Distrito Industrial 2, na zona Leste da capital amazonense.

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (24) após agredir a ex-companheira, de 34 anos, porque o almoço não estava pronto. O caso ocorreu no bairro Distrito Industrial 2, zona Leste de Manaus. A prisão foi efetuada por equipes da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Norte/Leste.

Segundo a delegada Nathalia Oliveira, a vítima relatou que vivia um relacionamento de seis anos com o agressor. No dia anterior, enquanto preparava o almoço, ela foi surpreendida pelo homem, que questionou se havia comida pronta. Ao ouvir que ainda não estava, ele passou a insultá-la com palavras ofensivas.

A situação rapidamente evoluiu para violência física. O homem agarrou a mulher pelo pescoço, tentando estrangulá-la com uma das mãos, enquanto fazia ameaças. A vítima, que cuidava da filha pequena no momento, relatou ter temido pela própria vida.

Mesmo sob ameaças, ela permaneceu em silêncio e aproveitou o momento em que o agressor adormeceu para buscar ajuda. Ao chegar à delegacia, ela denunciou o ocorrido, e as equipes policiais iniciaram diligências para localizá-lo.

“Fomos ao local e realizamos a prisão em flagrante. A mulher foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito e depois ao Serviço de Apoio Emergencial à Mulher (Sapem), onde recebeu atendimento psicológico”, afirmou a delegada.

O homem foi autuado pelos crimes de ameaça, injúria e lesão corporal no contexto da violência doméstica. Ele será submetido à audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

