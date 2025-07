Aeroporto de Manaus discute metas para cortar carbono

O Aeroporto Internacional de Manaus sediou, nesta quinta-feira (24), o primeiro Workshop de Emissões de Carbono, reunindo trabalhadores, pesquisadores e empresas da região para debater práticas mais limpas no setor aeroportuário.

A capacitação é promovida pela VINCI Airports em sete aeroportos da Amazônia, com o objetivo de ampliar a consciência ambiental entre funcionários e parceiros e acelerar metas de redução de poluentes.

Clima em debate

Um dos convidados do evento foi o pesquisador Philip M. Fearnside, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), referência mundial em mudanças climáticas. Membro do IPCC e vencedor do Nobel da Paz, Fearnside destacou os desafios específicos da Amazônia frente ao aquecimento global.

Projeto premiado

Entre os cases apresentados, o Aeroporto de Manaus mostrou sua iniciativa de captação e reuso de água. O sistema aproveita água da chuva, condensado de ar-condicionado e efluentes tratados, ajudando a reduzir o consumo hídrico do terminal. Em 2024, o projeto ganhou o prêmio Green Airport, da ACI-LAC.

Compromisso coletivo

Além de debates técnicos, o workshop abordou certificações ambientais como a ACA (Airport Carbon Accreditation), políticas ESG e soluções em energia renovável. Ao fim do evento, foi assinado um plano conjunto de engajamento entre os participantes.

“Esse desafio não é só do aeroporto, é de todos nós”, disse Lucas Aleixo, analista de Meio Ambiente da VINCI Airports.

