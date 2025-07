Despedida de Preta Gil reúne fãs e admiradores no Rio

Fãs e admiradores da cantora Preta Gil formaram filas na Cinelândia, no Centro do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (25), para o velório da artista no Theatro Municipal. Para organizar o fluxo de pessoas, a Prefeitura instalou grades ao redor da praça.

➡️ Fãs começam a chegar para velório de Preta Gil.



O corpo da cantora está sendo velado no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (25).



📸 Rafael Avila/Metrópoles pic.twitter.com/I2NXNJxqJ0 — Metrópoles (@Metropoles) July 25, 2025

Câncer

Preta Gil faleceu no último domingo (20), em Nova York, vítima de um câncer. O corpo chegou ao Theatro escoltado por batedores da Guarda Municipal, vindo do Cemitério e Crematório da Penitência, na Zona Portuária, onde será cremado após a cerimônia.

Despedida

Durante o trajeto até o velório, o cortejo passou pelo circuito dos megablocos no Centro do Rio — local que, nesta semana, foi rebatizado com o nome da cantora, em homenagem póstuma. Preta Gil ficou conhecida por arrastar multidões no carnaval com seu famoso Bloco da Preta.

O velório está aberto ao público das 9h às 13h. Após esse horário, o corpo será levado em cortejo de volta ao cemitério, onde ocorrerá uma despedida reservada a amigos e familiares, seguida da cremação.

A Prefeitura também montou um esquema especial de interdições no entorno do Theatro Municipal, com bloqueios que seguem até as 18h desta sexta-feira.

O corpo de Preta Gil chegando ao Rio de Janeiro, escoltado por Guardas Municipais em deslocamento para o Teatro Municipal, onde acontecerá o velório. Momento triste, nesta mesma Avenida que agora recebeu o seu nome como circuito de blocos, @pretagil nos trouxe muita alegria ❤️ pic.twitter.com/l4Ha0RESUX — Douglas Viana (@DougViana) July 25, 2025

(*) Com informações do g1

