Fãs e famosos se emocionam na despedida de Preta Gil no Theatro Municipal

Cerimônia reuniu familiares, amigos e artistas que se emocionaram ao se despedir da cantora no Theatro Municipal do Rio

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro foi palco de comoção nesta sexta-feira (25), durante o velório de Preta Gil. Fãs, amigos e familiares se reuniram desde as 9h para prestar as últimas homenagens à cantora. A cerimônia segue aberta ao público até as 13h e contacom a presença de importantes nomes da música, teatro e televisão.

Entre os primeiros a chegar estava o cantor Thiaguinho, visivelmente emocionado. Preta Gil era madrinha de seu casamento com Fernanda Souza, e os dois mantinham uma relação próxima.

As atrizes Claudia Abreu, Malu Mader e o ator Marcelo Serrado também estiveram presentes, assim como os cantores Péricles, Xanddy e Carla Perez. A sambista Teresa Cristina, amiga íntima de Preta, também marcou presença.

Último adeus

O momento mais emocionante foi a chegada do filho da artista, Francisco Gil, acompanhado da namorada, a ex-BBB Alane Dias. Eles foram acolhidos por familiares e amigos, incluindo a atriz Alice Wegmann, próxima de Francisco.

O amor com que Francisco Gil toca Preta Gil diz tudo, e muito mais. 😔❤️



Autoridades também compareceram à despedida, entre elas a primeira-dama Janja Lula da Silva e a ministra da Cultura, Margareth Menezes.

A partir das 13h, o velório passou a ser reservado apenas para familiares e amigos próximos, com término previsto para as 15h.

