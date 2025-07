Homem é condenado a mais de 30 anos de prisão por matar ex-mulher no AM

Ualas dos Santos, de 40 anos, foi condenado a 30 anos e quatro meses de prisão por matar a ex-companheira Rosilane da Silva Santos e tentar matar o enteado de 14 anos. O julgamento aconteceu na última quinta-feira (24), na Vara Única da Comarca de Presidente Figueiredo, a 110 quilômetros de Manaus.

A sentença foi proferida após júri popular. O réu, que está preso em Manaus, acompanhou o julgamento por videoconferência. Ele confessou o assassinato da ex-companheira, mas negou a intenção de matar o enteado.

Crime brutal motivado por ciúmes

De acordo com as investigações, o crime ocorreu na madrugada do dia 26 de setembro de 2022, em Presidente Figueiredo. Rosilane foi morta com vários golpes de faca. Ualas também teria ateado fogo no local, deixando a vítima com 65% do corpo queimado.

Ela foi transferida em estado grave para o Hospital 28 de Agosto, em Manaus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 14 de outubro de 2022. O crime teria sido motivado por ciúmes, pois Rosilane estaria se relacionando com outra pessoa.

Decisão judicial e possibilidade de recurso

Durante o julgamento, o Ministério Público, representado pela promotora de Justiça Fábia Melo Barbosa de Oliveira, pediu a condenação conforme a denúncia por feminicídio e tentativa de homicídio. A defesa solicitou a desclassificação para homicídio simples e lesão corporal.

A juíza Tamires Gualberto Figueiredo, titular da Vara Única da Comarca, determinou o cumprimento provisório da pena, mesmo antes do trânsito em julgado. A sentença ainda cabe recurso.

