Explosão

Para evitar uma explosão, os policiais isolaram a área e o artefato foi detonado em segurança

Uma granada foi encontrada no quintal de uma casa localizada no beco Álvaro Leite, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. Uma criança de 11 anos avistou o artefato enquanto brincava na parte de trás da residência, na tarde desse sábado (23).

Os moradores acionaram a polícia e agentes do Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte) foram até à casa. Os profissionais identificaram o objeto como um artefato explosivo regulamentar.

Isolamento da área

Para evitar uma explosão, os policiais isolaram a área. O artefato foi detonado em segurança.

A casa em que o objeto foi encontrado também precisou ser esvaziada imediatamente. Na residência estavam o morador, crianças, uma idosa e animais domésticos.

Remoção do artefato

Após deixar a área em segurança, os agentes do Marte removeram o artefato para a neutralização adequada. A partir do procedimento, serão feitas análises do objeto e um relatório técnico será emitido.

Abandono por criminosos

Há chances de que o artefato possa ter sido abandonado por criminosos na região. Acredita-se que o equipamento possa ter sido deixado temporariamente durante alguma movimentação policial na área.

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