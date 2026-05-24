Uma granada foi encontrada no quintal de uma casa localizada no beco Álvaro Leite, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. Uma criança de 11 anos avistou o artefato enquanto brincava na parte de trás da residência, na tarde desse sábado (23).
Os moradores acionaram a polícia e agentes do Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte) foram até à casa. Os profissionais identificaram o objeto como um artefato explosivo regulamentar.
Isolamento da área
Para evitar uma explosão, os policiais isolaram a área. O artefato foi detonado em segurança.
A casa em que o objeto foi encontrado também precisou ser esvaziada imediatamente. Na residência estavam o morador, crianças, uma idosa e animais domésticos.
Remoção do artefato
Após deixar a área em segurança, os agentes do Marte removeram o artefato para a neutralização adequada. A partir do procedimento, serão feitas análises do objeto e um relatório técnico será emitido.
Abandono por criminosos
Há chances de que o artefato possa ter sido abandonado por criminosos na região. Acredita-se que o equipamento possa ter sido deixado temporariamente durante alguma movimentação policial na área.
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