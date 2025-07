Homem é preso suspeito de abuso sexual em Manaus

Um homem de 38 anos suspeito de abusar sexualmente de menores de idade. A prisão aconteceu na quinta-feira (24), no bairro Lago Azul, zona Norte de Manaus.

Denúncias e investigação

As denúncias partiram do Conselho Tutelar e da escola das vítimas, instituições que integram a rede de proteção à criança e ao adolescente. A Depca conduziu as investigações com apoio da escuta especializada, garantindo o cuidado e a segurança das vítimas.

Medidas protetivas

Com base nas provas reunidas, a Justiça expediu mandado de prisão preventiva, cumprido pela polícia. O suspeito está à disposição das autoridades para as medidas legais cabíveis.

Rede de proteção

A delegada responsável destacou a importância da atuação conjunta das instituições envolvidas, como escolas, conselhos tutelares e polícia, para garantir a segurança e o acolhimento das crianças e adolescentes.

Leia mais:

Homem é preso por agredir companheira grávida e causar a morte do bebê em Coari

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱