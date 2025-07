Bazar de Origem e festa Banana Frita prometem agitar o centro da capital com oficinas, tarô e show de Carlos do Complexo

O Centro de Manaus será palco de uma programação intensa neste sábado (27). A partir das 8h, o Mercado de Origem da Amazônia abre as portas com o Bazar de Origem, feira que une gastronomia, arte, música e economia criativa. O evento segue até as 17h na Rua Tamandaré, ao lado do Porto de Manaus.

Além da feira, o público poderá participar de oficinas e atendimentos especiais durante o dia:

Beleza e Skincare (gratuito): Das 10h às 12h e das 14h às 16h, com a maquiadora Mara Farias. As participantes terão análise de pele, rotina de skincare e dicas de automaquiagem com produtos Mary Kay.

Das 10h às 12h e das 14h às 16h, com a maquiadora Mara Farias. As participantes terão análise de pele, rotina de skincare e dicas de automaquiagem com produtos Mary Kay. Pintura em ecobag: Das 13h às 17h, com a artista Thati Porto. A oficina custa R$ 100 por pessoa ou R$ 90 para duplas.

Das 13h às 17h, com a artista Thati Porto. A oficina custa R$ 100 por pessoa ou R$ 90 para duplas. Leitura de tarô: Atendimento com 50% de desconto para leitura completa (R$ 75) ou perguntas avulsas por R$ 20 cada.

A proposta é valorizar produtos e serviços regionais, com todos os itens à venda feitos por produtores locais.

Noite de batidas eletrônicas

Divulgação

A partir das 22h, o clima se transforma com a festa Banana Frita, que traz pela primeira vez a Manaus o artista carioca Carlos do Complexo. O DJ é conhecido por sua fusão entre o funk carioca e a música eletrônica experimental. A apresentação segue até as 7h de domingo.

Além do headliner, a pista será comandada por nomes como Leozera, Noologia, Dreko, Koka, Robyn, Xuri e Andira, misturando talentos da cena local e nacional.

Os ingressos estão à venda pela plataforma Shotgun. A classificação etária é 18 anos.

Para mais informações sobre o Bazar, os contatos são: (92) 99301-8890 e (31) 98346-3885.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱