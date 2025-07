‘Casal do tráfico’ é preso com 3 kg de skunk em Manaus

Dupla foi flagrada com mais de três quilos de skunk em Manaus; mulher já tinha passagem pelo mesmo crime

O casal Fernando Gomes de Souza e Lanael Yoshii Tavares Silva foi preso em flagrante na sexta-feira (25), por tráfico de drogas e associação para o tráfico, no beco da Esperança, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Casal recebia e distribuía drogas na Zona Leste

Foto: Divulgação

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a prisão foi resultado de uma investigação contínua. O casal era responsável por receber e distribuir drogas na região.

“Durante as diligências, a equipe conseguiu surpreendê-los em posse de mais de três quilos de maconha do tipo skunk”, afirmou o delegado.

Ainda segundo o delegado, Lanael já havia sido presa no início do ano pelo mesmo crime.

Investigação vai apurar origem da droga

As investigações continuam para identificar a origem da droga e possíveis envolvidos na distribuição do material ilícito. A polícia trabalha com a hipótese de que o casal fazia parte de uma rede maior de tráfico local.

Casal será apresentado à Justiça

Fernando e Lanael foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

