Espetáculo traz K-pop e orquestra ao palco do Teatro Amazonas

Após uma temporada de sessões esgotadas e grande conexão com o público jovem, a Série Encontro das Águas se despede com o espetáculo Beyond the Symphony nos dias 26 e 27 de julho, no Teatro Amazonas.

O show combina música clássica, tecnologia e referências da cultura pop coreana para criar uma experiência imersiva e sensorial. A proposta é emocionar e surpreender todos os espectadores.

Beyond the Symphony

Com curadoria da maestrina Ana Eliza, da Coreia do Sul, Beyond the Symphony fecha a temporada reafirmando o DNA da série: unir o erudito e o popular, o passado e o presente. A ideia é aproximar o Teatro Amazonas das novas gerações com novas linguagens e tradição sinfônica.

A Série Encontro das Águas movimentou julho com quatro montagens inéditas. O público conferiu desde o balé clássico Giselle até celebrações das raízes amazônicas em Amassunu, passando pelo metal sinfônico em Symphony of Chaos — todas com lotação máxima.

Para o encerramento, Beyond the Symphony propõe um diálogo vibrante entre Oriente e Ocidente. O repertório traz sucessos do K-pop em arranjos orquestrais exclusivos, interpretados pela Orquestra de Câmara do Amazonas. A fusão sonora e visual transforma o teatro em um portal cultural.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Espetáculo ‘Onà’ traz dança e ancestralidade ao Teatro

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱