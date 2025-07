Dupla é presa em flagrante com 52 kg de drogas no AM

Dois suspeitos foram presos em flagrante, no sábado (26), em Careiro da Várzea, interior do Amazonas, por armazenarem 52,8 kg de maconha do tipo skunk. A prisão foi resultado de uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM), que recebeu uma denúncia anônima sobre o transporte de drogas de Porto Velho (RO) para Manaus.

Após a denúncia, a equipe policial abordou o veículo suspeito e encontrou a droga fracionada em tabletes. Com isso, os dois ocupantes do veículo foram autuados por tráfico de drogas.

Cooperação

A operação também reforça a integração e cooperação entre as forças de segurança pública, incluindo a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Civil do Amazonas, entre outros órgãos. Essa colaboração visa não apenas a repressão ao tráfico de drogas, mas também a prevenção e o combate à criminalidade violenta no estado.

Com ações como essa, a FICCO/AM continua a trabalhar de forma qualificada e eficiente no enfrentamento ao crime organizado no Amazonas.

(*) Com informações da assessoria

