Universitário garante apartamento com R$ 30 mil de desconto no Feirão Amazonas Meu Lar

Jovem recebeu R$ 30 mil de subsídio para entrada do financiamento e elogia atuação da corretora durante negociação no Feirão.

Durante a 2ª edição do Feirão Amazonas Meu Lar, realizada pelo Governo do Amazonas no último sábado e domingo (26 e 27/07), no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus, o estudante de Direito Ruan Damasceno, 21 anos, e sua namorada, Akyme Brasil, também de 21 anos, comemoraram a conquista do primeiro apartamento com a ajuda do Subsídio Entrada do Meu Lar.

O casal recebeu R$ 30 mil para a entrada do financiamento do imóvel no Residencial Viva Vida Rio Tapajós, localizado no Tarumã. Para Ruan, a atuação da corretora de imóveis foi fundamental para realizar esse sonho.

“A corretora de imóvel foi essencial nessa conquista. Me ajudou na escolha do empreendimento, facilitou esse processo, teve paciência para explicar, fazer análise de crédito e, agora, com ajuda do subsídio estadual, conseguimos realizar nosso sonho”, contou o estudante.

O Feirão Amazonas Meu Lar, coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), reuniu cerca de 700 corretores credenciados, que prestaram atendimento personalizado para as famílias pré-cadastradas interessadas em financiar imóveis com o auxílio do programa. Estima-se que mais de 2 mil propostas de financiamento foram fechadas durante os dois dias do evento.

O secretário da Sedurb e da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Marcellus Campêlo, destacou a importância da presença do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Amazonas (Creci-AM) no evento, garantindo mais segurança para as famílias durante as negociações.

“O Feirão Amazonas Meu Lar não se traduz em uma política pública de acesso à moradia. Contar com corretores registrados no exercício da sua profissão é imprescindível. A participação do Creci no Feirão traz segurança tanto para quem está comprando o imóvel, para as incorporadoras, como também para o Governo do Amazonas. É uma atuação que garante a certeza de que as pessoas não serão enganadas por corretores não registrados”, explicou.

O presidente do Creci-AM, Paulo Carvalho, reforçou que os corretores registrados garantem responsabilidade civil e penal, protegendo os consumidores de riscos e golpes.

“Hoje, as pessoas entendem a importância do corretor de imóveis: ele economiza tempo, agiliza a negociação e, principalmente, assume responsabilidade civil e penal. Se um profissional com registro comete alguma infração, é possível responsabilizá-lo. Já quando alguém atua sem registro, o consumidor fica desprotegido e corre grandes riscos”, afirmou.

Além da oferta de mais de 2,6 mil unidades habitacionais em 30 empreendimentos de seis incorporadoras credenciadas, o Feirão contou com condições especiais de financiamento. O Governo do Amazonas investiu R$ 50 milhões em subsídios que chegam a R$ 35 mil para famílias com renda de até R$ 2.850, R$ 30 mil para renda de R$ 2.850,01 a R$ 4.700 e R$ 20 mil para quem ganha de R$ 4.700,01 a R$ 8 mil.

Durante o evento, o público também teve acesso a serviços de órgãos estaduais como Suhab, Sect, Sedurb e UGPE, além de atividades culturais e espaços de lazer para famílias.

O programa Amazonas Meu Lar, que integra a política estadual de habitação e regularização fundiária, já beneficiou mais de 27 mil famílias no estado e tem como meta atender 24 mil famílias com soluções habitacionais e outras 33 mil com regularização fundiária, com investimentos que somam R$ 4,7 bilhões.

