EP ‘RUMO’ marca estreia solo de Nando Montenegro

Nando Montenegro, cantor e compositor de Manaus, lançou seu primeiro EP solo chamado ‘RUMO’. O trabalho tem quatro músicas que falam sobre memórias, afetos e raízes. Elas combinam som, silêncio e poesia de forma única.

Sobre o nome

O título ‘RUMO’ representa a busca por um caminho e a vontade de seguir, mesmo sem saber o que vem pela frente. Nando explica que as músicas nasceram em diferentes momentos, mas todas falam sobre presença e aprendizado.

Foto: Laryssa Gaynett

Sons diferentes

Na produção, Nando usou sons pouco comuns, como sacolas plásticas, tigelas e pregos. Essa escolha mostra a poesia do cotidiano e o encanto nas coisas simples. O EP conta ainda com participações do percussionista João Paulo Ribeiro e do violonista Neil Armstrong Jr.

Produção e parceiros

Lucas Cajuhy, produtor e músico, trabalhou com Nando para criar a sonoridade do EP. Eles já colaboraram em outros projetos e buscavam unir o som contemporâneo à tradição amazônica.

Faixas principais

Aos Avós: homenagem aos antepassados e à origem.

homenagem aos antepassados e à origem. Xote do Desapego: fala sobre desapegar e seguir em frente.

fala sobre desapegar e seguir em frente. Silêncio: reflexão sobre o poder do silêncio.

reflexão sobre o poder do silêncio. Pro Interior: convite para valorizar a cultura do Amazonas.

Apoio cultural

O EP recebeu apoio do Governo Federal, por meio da Lei Paulo Gustavo, e do Governo do Amazonas, pela Secretaria de Cultura.

