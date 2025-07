De olho em 2026, Roberto Cidade pretende disputar vaga na Câmara

Manaus (AM) – Com foco nas eleições de 2026, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), confirmou nesta segunda-feira (28) que pretende disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. A declaração foi feita durante entrevista a um veículo de comunicação local.

Segundo o parlamentar, sua trajetória como deputado estadual chegou a um ciclo natural de encerramento, após dois mandatos consecutivos e sua gestão à frente da presidência da Aleam.

“Hoje eu tenho a plena convicção de que o meu nome está disponível para qualquer cargo, mas eu quero hoje disputar a vaga para deputado federal. Eu acredito que que na Assembleia eu já cumpriu minha missão. Eu fui deputado estadual por duas vezes, presidente da Assembleia e agora é a oportunidade de a gente dar um salto maior”, afirmou.

Além disso, o presidente diretório municipal do União Brasil destacou que se sente preparado para buscar uma das oito cadeiras da bancada amazonense no Congresso Nacional. De acordo com ele, os resultados das urnas nas eleições anteriores e o desempenho nas intenções de voto mostram que há espaço para avançar politicamente.

“Os votos que recebi nas eleições municipais de 2024 reforçam essa confiança. Acredito que posso representar o Amazonas em Brasília com compromisso e experiência”, completou.

Carne de ouro

Uma das polêmica recentes envio lendo o nome do político se refere ao consumo de uma carne coberta de ouro. Cidade foi flagrado na Grécia comendo carne encoberta por ouro, iguaria do restaurante de um famoso chefe cozinha internacional.

Por ser uma das comidas mais caras, consumida por famosos e pessoas com grande poder aquisitivo, o político recebeu criticas, principalmente nas redes sociais. Para se defender, ele declarou que se casou oficialmente no dia 8 de julho resolveu viajar durante o recesso parlamentar para comemorar com a esposa e amigos.

“Eu tenho a convicção de que eu não fiz nada de errado, não gastei dinheiro público de forma irregular, gastei o meu dinheiro. O fato é que eu não tenho nada a esconder”,se defende o presidente da Aleam.

