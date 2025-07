Homem é preso suspeito de matar esposa com 12 facadas em Manaus

O crime ocorreu na residência do casal, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da cidade.

Um homem de 32 anos, identificado como Tiago dos Santos Silva, foi preso na noite desta segunda-feira (28), no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus, suspeito de assassinar a esposa com 12 facadas. O crime ocorreu na residência do casal, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da cidade.

A vítima, Telma da Silva Rabelo Valente, de 31 anos, estava desaparecida desde o último sábado (26). Familiares encontraram o corpo por volta de 0h30 desta segunda-feira, após sentirem um forte odor vindo da casa. Ao abrirem uma janela, avistaram Telma morta na sala.

De acordo com a Polícia Militar, o imóvel apresentava marcas de sangue e sinais de luta corporal. Após o crime, o suspeito teria trancado a casa e fugido. Ele foi localizado dois dias depois e levado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde prestará depoimento.

Parentes do suspeito alegam que ele teria agido em legítima defesa. Segundo a versão da sobrinha, Telma teria tentado esfaqueá-lo enquanto ele dormia. A ex-esposa dele também afirmou que o relacionamento entre o casal era conturbado e com histórico de agressões.

A motivação do crime, segundo a polícia, pode ter sido ciúmes. O casal vivia junto há alguns anos e Telma havia deixado duas filhas pequenas na casa dos sogros antes de desaparecer. Ao todo, ela deixa quatro filhos.

O caso foi registrado como feminicídio e está sob investigação da DEHS. O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) após perícia técnica no local.

Leia mais:

