Espetáculo com Mel Lisboa abre Mostra de Teatro em Manaus

Manaus vai respirar arte em agosto com a Mostra de Teatro Águas de Manaus. O evento gratuito acontece nos dias 9, 10, 16 e 17. Além disso, a abertura será no dia 9, às 20h, no anfiteatro da praia da Ponta Negra. O espetáculo “Rita Lee – Uma Autobiografia Musical” terá Mel Lisboa no papel principal.

Uma história marcante

O espetáculo baseia-se na autobiografia de Rita Lee, lançada em 2016. Assim, ele percorre momentos importantes da vida da cantora. A narrativa mostra desde a infância até seus maiores sucessos. Além disso, destaca sua participação nas bandas Mutantes e Tutti-Frutti, a prisão em 1976 durante o regime militar e seu relacionamento com Roberto de Carvalho. Também aborda o ativismo dela em defesa dos animais.

Além disso, a peça emociona ao apresentar clássicos como “Ovelha negra”, “Desculpe o auê”, “Reza” e “Mania de você”. Essas músicas envolvem o público, tornando a experiência ainda mais rica.

Mel Lisboa no papel principal

Mel Lisboa recebeu o Prêmio Shell pela atuação como Rita Lee. Ela já interpretou a cantora na minissérie “Elis: Viver É Melhor que Sonhar” e na peça “Rita Lee Mora ao Lado”. Ela se identifica com a coragem e a irreverência da artista. Por isso, traz intensidade à sua interpretação.

Para Aline Mohamad, do Instituto Brasileiro de Teatro (iBT), a escolha do espetáculo para abrir a mostra é acertada. Segundo ela, “Rita Lee inspirou muitas pessoas, especialmente mulheres, a acreditarem em seus sonhos”. Isso conecta-se com a proposta do evento, que valoriza histórias reais e momentos históricos.

Cultura gratuita e acessível

Além da abertura, a Mostra oferece outros espetáculos nos dias 10, 16 e 17. Todos os eventos são gratuitos e abertos ao público. Por isso, garantem acesso à cultura para diferentes públicos.

A programação completa está disponível no site www.mtam.art. O evento é promovido pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, em parceria com o iBT. Além disso, conta com recursos do Instituto Carlos Roberto Hansen (ICRH) e Grupo Tigre. A Águas de Manaus e outras instituições locais apoiam a iniciativa.

Simony Dias, gerente de Relações Institucionais da Águas de Manaus, destaca: “Estamos felizes em fomentar a arte e levar iniciativas gratuitas a várias regiões da cidade”. Ela afirma que a Mostra oferece um espetáculo de sucesso nacional e valoriza talentos locais.

Assim, a Mostra deve movimentar o calendário cultural de Manaus. Ela aproxima o teatro do público e celebra histórias marcantes do Brasil, como a de Rita Lee.

