Escola Jarlece Zaranza é tetracampeã no voleibol dos Jeas e vai aos Jebs

A escola municipal Jarlece da Conceição Zaranza brilhou nos Jogos Escolares do Amazonas (Jeas) 2025. Com muita dedicação e talento, o time infantil masculino conquistou o tetracampeonato no voleibol. No último sábado (26), na arena Amadeu Teixeira, em Manaus, eles venceram o colégio Nossa Senhora do Carmo, de Parintins, na final decisiva.

Durante o campeonato, a equipe ganhou seis dos sete jogos disputados. Assim, garantiu o bicampeonato consecutivo e, de quebra, uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros (Jebs). A competição nacional acontece de 4 a 28 de outubro, em Uberlândia (MG), e reúne jovens atletas de todo o país.

Trabalho de base

O professor Giulleno de Lima, responsável pelo time, explica que o título é resultado de anos de esforço.

“O projeto de voleibol começou em 2014 e hoje atende cerca de 50 alunos. Mesmo enfrentando equipes fortes do Sul e Sudeste, acreditamos no nosso potencial. Em 2023, já chegamos à final com as meninas, e esse desempenho confirmou nossa aposta no pódio dos Jeas”, disse.

Força no esporte

O coordenador de Esportes da Semed, Ronnie Melo, destaca o impacto da conquista.

“Essa vitória mostra que a rede municipal forma atletas competitivos. A Jarlece Zaranza superou seleções do interior, o que reforça a importância do feito. Além disso, os Jebs promovem intercâmbio cultural e fortalecem a educação pelo esporte”, afirmou.

Além do título nos Jeas, a escola foi vice-campeã da série “Ouro” no Campeonato Amazonense de Voleibol Escolar, consolidando-se entre as principais equipes da capital. A preparação para os Jebs já começou e o time treina três vezes por semana, no contra turno escolar, focado na competição nacional.

