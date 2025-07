Estudantes do Amazonas vão para Olimpíada de Matemática no Japão

Na terça-feira (29), 19 estudantes da rede estadual do Amazonas embarcaram para Tóquio, no Japão. Eles representarão o estado na Asia International Mathematical Olympiad (AIMO), que acontece entre 2 e 6 de agosto. Destes, 11 alunos e três professores do CMPM 5 viajaram na madrugada, enquanto oito alunos e três professores do CMPM 2 partirão no dia 30/07.

A delegação brasileira conta com esses alunos graças ao bom desempenho no exame nacional da AIMO e no International Talent Mathematics Contest (ITMC), realizado em fevereiro em Bangkok, Tailândia. Na competição anterior, sete alunos conquistaram medalhas e cinco receberam Menção Honrosa. O Governo do Amazonas bancou as passagens aéreas dos alunos e custeou as despesas dos professores que acompanharão o grupo.

Preparação intensa para a competição

Os estudantes embarcaram confiantes, trazendo conhecimentos adquiridos nas oficinas de adiantamento de conteúdo e nas aulas de inglês voltadas para resolver problemas matemáticos na língua estrangeira. Segundo o professor Wellington Morais, coordenador de Matemática do CETI Marcantonio Vilaça 2, a participação dos alunos nas olimpíadas estimula outros estudantes a se interessarem pelas ciências exatas.

“Estamos indo mais uma vez para a Ásia e podemos competir de igual para igual com os asiáticos. Nosso treinamento tem sido intenso com o professor Thiago para conquistar medalhas e representar bem o Brasil, o Amazonas e a Polícia Militar”, afirmou Morais.

O professor Thiago Lacerda, que acompanha a equipe, explicou que a experiência na Tailândia mudou a forma de preparar os estudantes. “Descobrimos que não é necessário dominar o inglês geral, mas sim o inglês técnico-matemático para a prova. Eles aprendem a decifrar códigos matemáticos usados mundialmente, adiantando conteúdos que vão além da série deles, o que os torna diferenciados”, disse.

Jovens motivados em busca de medalhas

Euzivaldo Queiroz / Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar

Para a estudante Heloísa Mendonça, de 14 anos, as olimpíadas representam oportunidades que não podem ser desperdiçadas. “Faço olimpíadas desde o 6º ano, e todos os anos a escola nos convida para participar. Agora no 9º ano, aproveito essas chances para crescer”, comentou.

Beatrix Pizzinato, do 1º ano do Ensino Médio no CMPM 5, também se destaca. Apaixonada pela matemática, ela se sente preparada para representar o Amazonas. “Percebi que a matemática vai além da sala de aula quando ganhei a OBMEP no 6º ano e participei de um programa de iniciação científica. Conheci universitários que me mostraram que a matemática faz parte da vida”, contou.

Os alunos farão as provas no dia 3 de agosto e retornarão entre os dias 7 e 8.

AIMO: a Olimpíada Internacional

A Asia International Mathematical Olympiad reúne anualmente mais de 2 mil estudantes de 20 países. Desde 2012, o evento conta com alunos do 2º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, de escolas públicas e privadas.

A competição estimula o interesse e o aprendizado da matemática, além de promover a amizade e cooperação entre jovens de diferentes países.

Leia mais:

Projeto social leva esporte e educação a jovens de Coari

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱