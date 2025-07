De tornozeleira, Bolsonaro participa de motociata em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro participou, nesta terça-feira (29), de uma motociata paralela à programação oficial do Capital Moto Week, em Brasília. Diferente de anos anteriores, desta vez Bolsonaro não pilotou nem foi na garupa: ele acompanhou o percurso em cima de um trio elétrico, ao lado de apoiadores e aliados políticos.

A concentração começou na região da Granja do Torto, local onde ocorre o acampamento de motociclistas e parte das atividades do festival. A motociata, no entanto, não integra o evento oficial, segundo a organização do Capital Moto Week.

Desde 18 de julho, Bolsonaro está sob medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. Determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, as restrições incluem toque de recolher: ele está proibido de sair de casa aos finais de semana, bem como antes das 6h e após as 19h nos dias úteis.

📸 Motociclistas participam de motociata em Brasília. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

O Capital Moto Week é considerado o maior festival de motociclismo da América Latina e reúne centenas de motoclubes de todo o Brasil. Tradicionalmente, a motociata oficial do evento ocorre no sábado e percorre pontos turísticos da cidade, como a Esplanada dos Ministérios.

Em nota, a organização destacou que o evento desta terça não tem vínculo com o festival:

“É um evento independente e que não tem relação com o Capital Moto Week. Nosso passeio oficial será no sábado (2), encerrando a programação.”

No trio elétrico, Bolsonaro esteve ao lado de Michelle Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro, e da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, reforçando o caráter político da manifestação.

