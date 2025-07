Justiça manda soltar guardas suspeitos de torturar morador de rua em Manaus

Sete guardas municipais de Manaus, acusados de torturar um morador em situação de rua, tiveram a liberdade concedida pela Justiça do Amazonas na terça-feira (29). A decisão é da juíza Larissa Padilha Roriz Penna, da 11ª Vara Criminal da Comarca de Manaus, e segue parecer favorável do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), que acolheu o pedido da defesa.

Segundo a decisão, os agentes responderão ao processo em liberdade, desde que cumpram medidas cautelares. O advogado de dois dos investigados, Vilson Benayon, afirmou que a soltura foi autorizada “com base no fato de que nenhum dos policiais foi reconhecido, além da ausência de provas nos autos que sustentem um veredicto condenatório”.

Medidas cautelares impostas

A Justiça estabeleceu uma série de restrições para os guardas, incluindo:

Uso obrigatório de tornozeleira eletrônica;

Proibição de manter contato com os demais investigados, vítima e testemunhas;

Suspensão da função pública, caso identificada ligação com prática ilícita;

Comparecimento mensal ao juízo responsável;

Recolhimento domiciliar das 22h às 5h;

Proibição de mudança de endereço ou viagens sem autorização judicial;

Suspensão do porte de arma de fogo;

Proibição de cometer novos crimes, sob pena de prisão preventiva.

A decisão também determina que os agentes mantenham distância mínima de 50 metros da vítima.

Defesa contesta afastamento

A defesa dos guardas criticou o afastamento da função pública. Para Benayon, isso prejudica o trabalho da segurança municipal. “A Prefeitura de Manaus tem feito um esforço significativo para readequar e preservar o Centro Histórico. O afastamento desses guardas compromete a segurança patrimonial da cidade, já que eles desempenham papel vital na proteção do patrimônio público municipal”, afirmou.

Entenda o caso

Os guardas são investigados por agredir um homem algemado em situação de rua, dentro de um prédio abandonado no Centro de Manaus, no dia 12 de abril de 2025. A vítima não foi identificada nem encaminhada à delegacia após a agressão.

A denúncia ganhou repercussão no dia 24 de abril, quando vídeos da agressão passaram a circular nas redes sociais. O caso resultou na deflagração da Operação Valentia, conduzida pelo Ministério Público com apoio da Polícia Civil, no dia 1º de maio, quando seis dos sete guardas foram presos.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

MP deflagra operação contra guardas por tortura em Manaus



Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱