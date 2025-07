Mulher é presa com 5,1 kg de pasta-base de cocaína em embarcação no AM

Prisão ocorreu durante abordagem da PM na Base Fluvial Arpão 3, com apoio de cão farejador

Uma mulher foi presa nesta quarta-feira (30) por tráfico de drogas nas proximidades do município de Coari, no interior do Amazonas. A ação ocorreu na Base Fluvial Arpão 3.

Durante a operação, os policiais abordaram a embarcação Profeta Daniel 1, que havia saído de Tefé com destino à capital.

Cão farejador localiza droga em bagagem

A cadela policial Havana, especializada em faro de narcóticos, sinalizou a presença de entorpecentes dentro de uma mala. Após revista, foram encontrados dois tabletes de pasta-base de cocaína.

Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) confirmaram que o material apreendido somava 5,1 quilos da substância.

Encaminhamento e procedimentos legais

A suspeita e a droga foram levadas ao cartório da Base Arpão 3, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. A mulher segue à disposição da Justiça.

