VÍDE: Estuprador invade casa e ataca grávida que dormia ao lado do marido no AM

Uma mulher grávida sofreu uma tentativa de estupro dentro da própria casa em Autazes, no interior do Amazonas, durante a madrugada de domingo (27). As imagens do momento passaram a circular nesta quarta-feira (30).

As câmeras de segurança registraram o momento em que um homem invade a casa do casal e puxa a grávida da cama enquanto ela dormia ao lado do marido. Nas imagens, o suspeito tenta sufocar a vítima, que também sofre agressões.

O marido acorda e vê o suspeito arrastando a grávida para fora do quarto. Eles se envolvem em uma breve luta corporal, mas o agressor consegue fugir da casa.

A Polícia Civil instaurou um Inquérito Policial (IP) para investigar o caso, identificar e prender o autor do crime. As autoridades reforçam o compromisso com a segurança e pedem que qualquer informação que ajude na investigação seja comunicada.

