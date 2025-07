Irmão de ‘João Branco’ e comparsa são presos com armas em Manaus

André foi preso com armas e placas adulteradas na Zona Leste.

Um homem identificado apenas como André, irmão do narcotraficante João Pinto Carioca, o “João Branco”, foi preso na noite desta quarta-feira (30), no bairro Valparaíso, Zona Leste de Manaus. Ele foi capturado junto com o comparsa identificado como Alexandro durante uma ação da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após denúncia anônima.

Segundo o major Audivan, comandante da 30ª Cicom, moradores denunciaram que um grupo de homens estava se exibindo com armas de fogo em via pública. Diante da informação, equipes policiais montaram um cerco na região.

“Os suspeitos tentaram fugir pulando quintais e morros, mas conseguimos alcançá-los. Com André, encontramos uma mochila contendo um revólver calibre 38 e duas placas veiculares — uma delas de um Gol vermelho, com suspeita de adulteração. Com Alexandro, localizamos uma pistola 9mm com carregador e várias munições”, detalhou o comandante.

Ainda de acordo com o major, os dois detidos são conhecidos na área e afirmaram pertencer a uma facção criminosa. Um deles, inclusive, possui tatuagens com símbolos da organização. As placas dos veículos apreendidas estão sob investigação, já que há suspeita de que seriam usadas em crimes como assaltos ou homicídios.

“A denúncia da população foi essencial. Estamos levantando todas as informações para entender o real objetivo da dupla com esse armamento e as placas”, completou o oficial.

André e Alexandro foram conduzidos ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e devem responder por porte ilegal de arma de fogo, adulteração de sinal identificador de veículo e associação criminosa.

Leia mais:

Traficante é preso em flagrante e adolescente em cárcere privado é resgatada

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱