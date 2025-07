Polícia prende condenado por estuprar vizinha em Manaus

Polícia Civil prende condenado por crime cometido contra criança de 5 anos em 2016 no Amazonas

Um homem de 40 anos, condenado por estupro de vulnerável contra sua vizinha, que tinha apenas 5 anos na época do crime, ocorrido em abril de 2016, foi preso em Manaus na quarta-feira (30).

Detalhes do crime

Segundo o delegado Ivo Martins, titular do 19º DIP, o acusado invadiu a casa da vítima e entrou no quarto dela enquanto ela dormia. Ele aproveitou a situação para cometer os atos libidinosos.

Prisão e cumprimento do mandado

“Após uma denúncia anônima, soubemos que havia um mandado em aberto contra o suspeito. Iniciamos as diligências imediatamente, localizando e prendendo-o em sua residência na rua Cinco, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste”, afirmou o delegado.

Condenação e cumprimento da pena

O homem foi condenado a 5 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável. Ele permanecerá à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

