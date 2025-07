Polícia apreende 2 mil comprimidos de ecstasy em Manaus

Manaus (AM) – O Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), em parceria com a Receita Federal do Brasil (RFB), apreendeu 2 mil comprimidos de ecstasy, na quarta-feira (31/07), no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. A droga está avaliada em R$ 160 mil.

Segundo o delegado Rodrigo Torres, diretor do Denarc, a apreensão é um desdobramento de uma operação iniciada em 18 de julho, voltada ao combate ao tráfico interestadual entre os estados do Amazonas, São Paulo e Espírito Santo, que resultou na prisão de quatro pessoas.

“Nas primeiras investigações, identificamos quatro envolvidos no esquema, todos já presos. Durante o curso da apuração, soubemos que uma carga de ecstasy havia sido enviada para Manaus”, explicou Torres.

A equipe do Denarc, com apoio da Receita Federal, se deslocou até o endereço onde o entorpecente foi localizado. Um cão farejador indicou rapidamente a presença da substância. Os comprimidos foram interceptados e encaminhados à sede do departamento.

“Embora essa droga não seja comum no Estado, esta é a segunda apreensão de ecstasy em menos de um mês. As investigações continuam, e nosso foco é localizar e prender todos os envolvidos”, concluiu o delegado. Leia mais: Droga avaliada em R$ 3 milhões é apreendida em Manaus antes de ser enviada para SP

