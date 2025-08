Projeto “O Teatro Vai à Escola” abre agenda para escolas de Porto Velho

O segundo semestre do ano letivo começa, e com ele, muita arte e cultura chegam às escolas de Porto Velho. Dessa forma, o projeto “O Teatro Vai à Escola”, da Cia de Artes Evolução, abriu a agenda para receber inscrições de instituições das redes pública e particular.

Cultura e aprendizado em cena

Além de proporcionar entretenimento, a Cia leva apresentações teatrais para dentro do ambiente escolar. Assim, promove momentos de cultura e aprendizado para alunos e educadores. Além disso, o projeto estimula a socialização, a criatividade, a comunicação e o autoconhecimento entre os estudantes.

Espetáculos da temporada 2025

Neste ano, o projeto apresenta dois espetáculos: “Festa dos Meus Sonhos” e “As Aventuras de Vô Capistana”. Ambos foram escritos e dirigidos por Eules Lycaon, que também atua em um dos trabalhos.

Datas já agendadas

Até o momento, duas escolas já agendaram as apresentações. Primeiramente, no dia 8 de agosto, a Escola Municipal Francisco Sales de Oliveira receberá o espetáculo “As Aventuras de Vô Capistana”, às 10h30. Em seguida, no dia 15, a Escola Municipal Miguel Ferreira, localizada na zona sul da cidade, terá duas sessões do espetáculo “Festa dos Meus Sonhos”, às 10h e às 16h.

Divulgação

Contação de histórias e atuação

Enquanto “As Aventuras de Vô Capistana” é um trabalho no formato de contação de histórias apresentado pelo ator Eules Lycaon, o espetáculo “Festa dos Meus Sonhos” conta com as atuações de André Ribeiro e do próprio Eules.

Como agendar

Por fim, a Cia mantém a agenda aberta para novas inscrições. Portanto, as escolas interessadas podem entrar em contato através do telefone (69) 99308-6488 ou pelas redes sociais da companhia.

Leia mais:

Liceu Claudio Santoro abre 700 vagas para cursos gratuitos em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱