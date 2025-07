Liceu Claudio Santoro abre 700 vagas para cursos gratuitos em Manaus

O Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro realiza, nos dias 4 e 5 de agosto, as inscrições presenciais para cursos gratuitos com início no segundo semestre de 2025. São mais de 700 vagas voltadas ao público a partir dos 7 anos de idade.

Onde fazer a matrícula

As inscrições acontecem em quatro unidades do Liceu na capital, das 8h às 12h e das 13h às 16h. O Centro de Convivência do Idoso (Ceci) não participará desta etapa.

Unidades com atendimento:

Unidade Sambódromo – Av. Pedro Teixeira, 2565 – Dom Pedro

– Av. Pedro Teixeira, 2565 – Dom Pedro Unidade Padre Pedro Vignola – Rua Gandú, 119 – Cidade Nova

– Rua Gandú, 119 – Cidade Nova Unidade Magdalena Arce Daou – Av. Brasil, s/n – Compensa

– Av. Brasil, s/n – Compensa Unidade Aníbal Beça – Av. Autaz Mirim, 901 – Novo Aleixo

Cursos disponíveis

Os cursos abrangem diversas áreas: dança, teatro, música e artes visuais, com turmas divididas por faixa etária e nível de habilidade.

Destaques por unidade:

Na unidade do Sambódromo, os cursos oferecidos são: Desenho criativo: culturas do mundo (8 a 12 anos); pintura em aquarela (a partir de 13 anos); técnicas com nanquim; técnicas de ilustração (a partir de 13 anos); jazz dance (9 a 12 anos); baby class (5 a 6 anos); dança lúdica (7 a 10 anos); danças urbanas infantil (7 a 9 anos); teatro infantil: imaginação em cena (7 a 12 anos); teatro juvenil: improvisação e jogos teatrais (13 a 17 anos); teatro adulto: improvisação teatral (a partir de 18 anos); teatro adulto: introdução a artes dramatizada (a partir de 18 anos).

Na unidade Padre Pedro Vignola, estão disponíveis: Técnicas com nanquim (a partir de 13 anos); técnicas de ilustração (a partir de 13 anos); desenho criativo: culturas do mundo (8 a 12 anos); desenho criativo: reinos fantásticos (8 a 12 anos); balé (9 a 12 anos); baby class (5 a 6 anos); danças urbanas infantil (7 a 12 anos); danças urbanas (13 a 17 anos); dança de salão – forró (a partir de 18 anos); guitarra – básico I (13 a 17 anos); violão – básico I (13 a 17 anos e a partir de 18 anos); teclado – básico I (13 a 17 anos); teatro infantil: imaginação em cena (7 a 12 anos); teatro juvenil: improvisação e jogos teatrais (13 a 17 anos); teatro adulto: leitura dramatizada e improvisação (a partir de 18 anos).

A Unidade Magdalena Arce Daou oferece os cursos: Balé adulto (18 a 49 anos); balé (9 a 12 anos); baby class (5 a 6 anos); dança urbana infantil (7 a 12 anos); violão – básico I (18 a 49 anos); teatro infantil: imaginação em cena (7 a 12 anos).

Na Unidade Aníbal Beça, os cursos oferecidos são: Violão – básico I (13 a 17 anos e a partir de 18 anos); Violino – básico I (13 a 17 anos e a partir de 18 anos); teclado – básico I (13 a 17 anos e a partir de 18 anos).

Documentação exigida

Para maiores de idade:

Cópia do RG e CPF

Para menores de idade:

RG ou certidão de nascimento da criança

RG e CPF do responsável legal

Para todos os candidatos:

Comprovante de residência

Declaração escolar ou comprovante de escolaridade

Inscrições de menores de idade só serão aceitas com presença dos pais ou responsáveis. As vagas são limitadas e por ordem de chegada.

Informações detalhadas sobre turmas, turnos e modalidades estão disponíveis nos quadros das unidades ou nas redes sociais:

@culturadoam e @liceudoam

