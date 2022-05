Acesso ao DIU é ampliado em São Gabriel da Cachoeira (AM)

São Gabriel da Cachoeira (AM)- Equipes da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e do Ministério da Saúde (MS) realizaram, até esta sexta-feira (6), a capacitação “Planejamento familiar com enfoque no Dispositivo Intrauterino (DIU) de cobre”.

O projeto de ampliação do acesso ao DIU aconteceu no município de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros da capital).

O objetivo da ação é capacitar médicos e enfermeiros da Atenção Primária à Saúde (APS) no município para a inserção do método contraceptivo.

Cerca de 400 mulheres devem ser beneficiadas durante a ação realizada em parceria entre União, Estado e município.

O secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, destaca que a inserção do DIU é uma ferramenta importante para promover o planejamento reprodutivo. “O Governo do Amazonas está garantindo o acesso ao método contraceptivo em municípios do interior como política pública de planejamento familiar. Mais de mil mulheres já foram beneficiadas com o DIU, que é eficaz, seguro, reversível, e não há contraindicações”, disse o secretário.

Durante a ação, serão capacitados os profissionais do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) de São Gabriel da Cachoeira, composto por seis médicos e 10 enfermeiros, para que, após a capacitação, possam ser organizadas as ações para promover a inserção do DIU, visando a população indígena feminina da região.

Capacitação

A gerente de Atenção aos Ciclos de Vida do Departamento de Atenção Básica e Ações Estratégicas (Dabe) da SES-AM, Sandra Cavalcante, acompanha a ação no município e destaca que a capacitação promoverá uma autonomia nas equipes da rede municipal de saúde de São Gabriel da Cachoeira para a inserção do dispositivo.

“Por meio da capacitação das Equipes de Saúde da Família na indicação, preparo, inserção e acompanhamento do método contraceptivo, pretendemos também deixar o município e seus profissionais com capacidade autônoma de inserir o DIU TCu 380A em pelo menos 35% de suas unidades primárias de saúde”, explicou a gerente.

O projeto de ampliação de inserção do DIU de cobre no Amazonas, até o momento, já contemplou 1.154 mulheres, tendo 64 equipes e 262 profissionais da APS capacitados.

Em dezembro de 2021, a capacitação ocorreu em Itacoatiara, Manacapuru, Rio Preto da Eva e Iranduba, com o treinamento da rede local e com aproximadamente 700 mulheres beneficiadas com a inserção do DIU. Em abril de 2021, a ação ocorreu na Região do Triângulo, nos municípios de Tefé, Uarini e Alvarães, com 100% das equipes da APS capacitadas. Todos os treinamentos foram promovidos em parceria com as prefeituras de cada município.

Método

O DIU de cobre é considerado um excelente método contraceptivo reversível, de alta eficácia, longa duração e livre de hormônios. A orientação sobre métodos contraceptivos e oferta de DIU pode ser feita a qualquer momento da vida reprodutiva da mulher por um profissional de saúde, em consulta clínica, grupos educativos, atividades preventivas ou visita domiciliar.

Fotos: Divulgação/SES-AM

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

