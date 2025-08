Abertas inscrições para Curso de Defesa Pessoal Feminina no AM

Estão abertas as inscrições para a 14ª Edição do Curso de Defesa Pessoal Feminina, que será realizado nos dias 9 e 16 de agosto, das 8h às 11h, no Ginásio Renné Monteiro, em Manaus. A ação faz parte do Projeto Formando Campeões e oferece 150 vagas gratuitas para mulheres a partir de 13 anos.

As interessadas devem se inscrever via WhatsApp pelo número (92) 998532-4804, das 8h às 17h. Após o contato, será enviado um link para preenchimento dos dados pessoais.

“Cada edição do Curso de Defesa Pessoal Feminina reafirma o compromisso do Governo do Amazonas com a segurança e o protagonismo feminino. Levar conhecimento, técnicas de defesa e fortalecer a autoestima das participantes é uma forma concreta de promover autonomia e criar um ambiente mais acolhedor e respeitoso para todas”, afirmou o secretário da Sedel, Diego Américo. Iniciativa

A iniciativa também marca o início das ações do Agosto Lilás, campanha nacional de combate à violência contra a mulher. O curso oferece aulas teóricas e práticas, com foco em jiu-jitsu, luta olímpica, MMA e esportes de contato. Além disso, são abordados aspectos físicos, psicológicos, de bem-estar e de segurança.

O curso já formou mais de 3 mil mulheres no Amazonas. Foram realizadas edições em bairros de Manaus, na Vila Olímpica, em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), além de turmas nos municípios de Parintins e Maués.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Defesa de Bruno Henrique nega envolvimento em esquema de apostas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱