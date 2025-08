Bolsonaro será tratado como herói em filme que estreará em 2026

A produção de Dark Horse, longa-metragem que contará a história política do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi oficialmente iniciada nos Estados Unidos. A previsão de lançamento é para 2026. De acordo com o jornalista Nilton Carauta, em reportagem exclusiva ao portal LeoDias, testes de elenco foram realizados na semana passada para selecionar os intérpretes dos filhos de Bolsonaro — Flávio, Carlos e Eduardo — além da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Os nomes dos atores estão sendo mantidos sob sigilo, e todos os envolvidos assinaram acordos de confidencialidade, prática comum em grandes produções hollywoodianas. As gravações devem começar em outubro, com locações previstas no Brasil e na Argentina.

Sob produção do americano Michael Davis e direção de Cyrus Nowrasteh, Dark Horse apresentará Bolsonaro sob uma ótica heroica, suavizando temas polêmicos e controvérsias que cercaram sua trajetória. O foco será no período em que o ex-militar, visto como improvável vencedor, se torna o principal nome nas eleições presidenciais de 2018. Segundo a sinopse, obtida com exclusividade pelo portal LeoDias, o personagem principal será retratado como “um homem corajoso e determinado, impulsionado pela carreira política após a decepção com os rumos do seu amado país”.

A diretora de elenco Ricki G. Maslar está à frente da seleção dos atores. A equipe busca intérpretes que, além de parecerem fisicamente com os personagens reais, falem inglês com sotaque brasileiro. Tanto artistas brasileiros quanto americanos com ascendência latina estão sendo avaliados. A produção quer preservar a autenticidade linguística, por isso o sotaque brasileiro será mantido no idioma original.

Atentado durante campanha será retratado

Um dos episódios marcantes da trajetória de Jair Bolsonaro também fará parte do roteiro. O atentado com faca sofrido por ele em Juiz de Fora (MG), durante a campanha presidencial de 2018, será retratado com destaque. A cena mostrará tanto o impacto público do ataque quanto os efeitos na saúde do então candidato. Momentos emocionantes envolvendo a família durante sua hospitalização também estão previstos no enredo.

