Dupla é presa por receptação de celulares roubados em Manaus

Polícia flagra loja com celulares roubados, peças furtadas e software de desbloqueio ilegal

Dois homens foram presos em flagrante por receptação de celulares roubados, na última quinta-feira (31), na rua Ibirité, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Os suspeitos foram identificados como Fábio Júnior Cruz Lameira, de 33 anos, e Samuel Libório Matias, de 31 anos, conhecido como “Samuca”. Eles são proprietários de uma loja investigada por envolvimento com o comércio de aparelhos com origem ilícita.

Investigação e flagrante

De acordo com o delegado Bruno Hitotuzi, diretor do Nirc, a operação teve início após denúncias anônimas sobre desbloqueio e venda de celulares roubados no local.

“No local, constatamos uma movimentação intensa dentro do estabelecimento. Após informar os proprietários sobre a denúncia, realizamos a abordagem e confirmamos que eles estavam desbloqueando celulares roubados e comprando-os para revenda. Durante a revista, encontramos várias carcaças e placas de celulares com restrição de roubo e furto”, explicou o delegado.

Durante a ação, os policiais apreenderam:

Duas CPUs com programas piratas usados para desbloquear smartphones;

Cerca de 10 celulares com restrição de roubo ou furto;

Diversas peças e placas de celulares.

Questionados sobre a origem dos aparelhos, os suspeitos permaneceram em silêncio. Ambos foram levados ao Nirc, onde os procedimentos cabíveis foram realizados.

Procedimentos e penalidades

Fábio Júnior e Samuel Libório foram autuados por receptação qualificada. Eles permanecem à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

