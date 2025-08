Homem é achado morto em quitinete em Coari

A população de Coari se deparou com uma cena trágica nesta sexta-feira (1º). Elias de Oliveira Carneiro, morador da Rua Gonçalves Lêdo, foi encontrado morto dentro da quitinete onde vivia sozinho.

Nos dias que antecederam a morte, Elias preocupou os vizinhos ao apresentar comportamentos descontrolados. Segundo relatos, ele socava as paredes da quitinete e batia a cabeça na porta com frequência. A mudança repentina no comportamento alarmou quem morava nas proximidades.

Moradores decidiram acionar a polícia após perderem contato com Elias. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o corpo no chão do imóvel. A equipe de perícia foi chamada imediatamente, recolheu o corpo e iniciou os procedimentos técnicos para apurar as causas da morte.

Investigação em andamento

A Polícia Civil abriu um inquérito e ouviu os primeiros depoimentos ainda no local. Os investigadores buscam entender se houve algum fator externo envolvido ou se Elias sofria de algum distúrbio psicológico. Até o momento, todas as possibilidades seguem sendo consideradas.

