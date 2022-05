Alfredo da Matta e UEA abrem edital para mestrado

Manaus (AM) – A Fundação Hospitalar Alfredo da Matta (Fuham) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) iniciam, na segunda-feira (9), as inscrições para oito vagas destinadas à turma do Mestrado Profissional em Ciências Aplicadas à Dermatologia, curso de pós-graduação Stricto Sensu realizado por meio de parceria entre as instituições.

As inscrições do processo seletivo serão realizadas de 9 a 16 de maio de 2022, exclusivamente por meio eletrônico, por meio do formulário disponível no endereço: https://forms.gle/tpHaWcKsaayZJcsFA.

O Edital nº 047/2022 – GR/UEA divulgado, na manhã desta sexta-feira (06/05), está disponível nos sites da UEA (www.uea.edu.br) e Fuham (www.fuham.am.gov.br).

Podem concorrer a uma das vagas portadores de diploma de nível superior em Ciências Biológicas e em Ciências da Saúde, em áreas que apresentem interesse de atuação com a dermatologia, de modo específico ou afim. Das oito vagas, uma será destinada para pessoa com deficiência (PcD).

O candidato deve preencher o formulário de inscrição, anexando os documentos listados no item 4.1 do edital de seleção, indicando pelo menos duas linhas de pesquisa de seu interesse, dentre as listadas no Anexo 2 do referido edital.

As inscrições homologadas serão divulgadas no dia 23 de maio, nos sites da Fuham e da UEA.

Sobre a seleção

O processo seletivo está dividido em duas etapas: a primeira será uma prova escrita com questões objetivas e/ou subjetivas, com enunciado em inglês, sobre conhecimentos específicos na área de dermatologia.

A prova é de caráter eliminatório e classificatório, tendo como base textos científicos publicados em língua inglesa, com pontuação de 0 a 10.

As respostas das questões subjetivas devem ser feitas exclusivamente na língua portuguesa.

A prova será realizada no dia 30 de maio, das 9h ao meio-dia, nas dependências da Escola Superior de Ciências da Saúde/UEA, localizada na avenida Carvalho Leal, 1.777, no bairro Cachoeirinha, em Manaus. Nesta etapa, que é eliminatória e classificatória, o candidato deverá obter nota mínima de 7,0 (sete).

A divulgação do resultado da primeira etapa ocorrerá até as 17h do dia 6 de junho de 2022.

A segunda etapa será realizada dia 13 de junho, às 9h, na sede da Fuham, na avenida Carvalho Leal, 24, bairro Cachoeirinha, em Manaus, consistindo em entrevista e análise de currículo dos aprovados na primeira etapa.

De caráter classificatório, a pontuação será distribuída da seguinte maneira: 5 (cinco) pontos para a entrevista e 5 (cinco) pontos para a análise de currículo. O resultado da etapa será divulgado no dia 15 de junho, até as 17h.

A lista final com os oito candidatos aprovados será divulgada dia 20 de junho de 2022, após análise de recursos, e as matrículas estão programadas para o período de 25 a 29 de julho de 2022, na sede da Fuham.

Outras informações podem ser obtidas no endereço www.fuham.am.gov.br/mestrado.

