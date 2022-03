Ufam divulga edital de seleção para Mestrado Profissional em Ciências Ambientais

Manaus (AM) – A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesp), da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), divulga a abertura de inscrições para o Exame de Seleção de candidatos para o Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais (Profciamb), com ingresso no 2º semestre de 2022. Os interessados têm do dia 21 a 30 de março para participar.

De acordo com o Edital Nº 004/2022, da Propesp, são “oferecidas para o Curso de Mestrado 20 vagas destinadas aos servidores efetivos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, e cinco vagas destinadas aos profissionais da rede pública de Ensino Básico e, por se tratar de demanda específica, não haverá distribuição de vagas suplementares destinadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiências”.

As inscrições serão efetuadas mediante formulário de inscrição obtido no endereço http://propesp.ufam.edu.br/pos-graduacao/editais/stricto-sensu/mestrado, devidamente preenchido e enviado, juntamente com a documentação exigida, ao email profciamb@ufam.edu.br, em horário das 08h00min às 18h00min (horário Manaus).

Processo Seletivo

I Etapa

Avaliação e Defesa do Projeto de Pesquisa – contemplará o domínio do tema, o referencial teórico, a pertinência e adequação à linha de pesquisa a qual foi inscrito e conhecimento metodológico. Tem caráter eliminatório.

II Etapa

Composta pelas provas:

a) Prova Escrita de Conhecimento Específico, de caráter classificatório;

b) Prova Escrita de suficiência de leitura e interpretação de texto em Língua Estrangeira – Inglês, de caráter classificatório;

c) Prova de Títulos, de caráter classificatório.

Resultado

O resultado final será divulgado no dia 25 de abril, a partir das 14h, na Secretaria do Profciamb, localizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Itacoatiara, sito no Km 8, da Estrada AM 010 – Itacoatiara/Amazonas – Cep 69109-899.

*Segundo a segundo

Leia mais:

Ufam oferta concurso para Técnico-Administrativo em Educação com 21 vagas

Resultado da primeira chamada do Prouni será divulgado nesta quarta-feira (2)

Ufam não irá aderir ao Sisu para ingresso de novos alunos