Alcione diz que vai fazer uma “macumbinha” para Trump deixar o Brasil em paz

Durante participação no programa É de Casa, da TV Globo, neste sábado (2), a cantora Alcione aproveitou o espaço para mandar um recado descontraído — mas direto — ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que voltou ao cargo após reeleição.

“Estão me ouvindo direitinho?”, questionou Alcione antes de soltar o aviso: “Trump precisa deixar o Brasil em paz, parar de perseguir nosso ministro maravilhoso, Alexandre de Moraes”. A artista ainda completou, em tom irreverente: “Quando sair daqui, vou fazer uma macumbinha para ele”.

O comentário provocou risos entre os apresentadores. Em seguida, Alcione reforçou a brincadeira com uma crítica bem-humorada: “Aqui no Brasil a gente tem macumba, será que lá nos EUA funciona igual?”. Uma das jornalistas respondeu que duvidava da eficácia da “versão americana”, arrancando mais gargalhadas no estúdio.

O episódio ocorre em meio à repercussão das medidas anunciadas por Donald Trump nos últimos dias. Entre elas, a imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros e sanções diretas contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com base na chamada Lei Magnitsky, legislação norte-americana usada contra acusados de violações de direitos humanos.

Na última quinta-feira (31), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) também comentou o assunto em entrevista ao Mais Você, com Ana Maria Braga. A conversa já estava agendada, mas coincidiu com a formalização da ordem executiva assinada por Trump.

