Manaus reduz em 54% os crimes de homicídio no mês de julho, aponta SSP-AM

Manaus registrou uma redução de 54% nos homicídios no mês de julho de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), foram contabilizados 33 homicídios entre os dias 1º e 31 de julho, enquanto no mesmo período de 2024 o número foi de 72 casos.

Essa é a segunda queda expressiva consecutiva registrada neste ano. Em março, a capital já havia apresentado uma redução de 51,6% nos crimes de homicídio, comparado ao mesmo mês de 2024.

Programa Amazonas Mais Seguro reforça combate ao crime

Segundo a SSP-AM, os resultados positivos são reflexo das ações coordenadas pelo Governo do Amazonas por meio do programa Amazonas Mais Seguro, liderado pelo governador Wilson Lima. A iniciativa inclui investimentos em tecnologia, equipamentos modernos, capacitação de agentes e aumento do efetivo das forças de segurança.

“O número é histórico e deve ser comemorado. Parabenizo todos os profissionais envolvidos: Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, peritos e equipe da Secretaria de Segurança. Isso é fruto de um trabalho sério, com tecnologia, concursos, novos policiais e infraestrutura”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Vinícius Almeida.

Investimentos em segurança ultrapassam R$ 1 bilhão

Desde 2019, o Governo do Amazonas já destinou R$ 1,16 bilhão à área de segurança pública. O investimento abrange desde a implantação de bases fluviais, que reforçam a presença do Estado no interior, até a convocação de novos policiais civis e militares por meio de concursos públicos.

As ações buscam garantir mais presença policial nas ruas, agilidade nas investigações e prevenção à criminalidade, tanto na capital quanto no interior do estado.

