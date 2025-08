Telessaúde chega a Codajás e atinge 72 salas no Amazonas

O município de Codajás, no interior do Amazonas, passou a contar com uma sala de telessaúde. Com isso, o estado soma 72 unidades que oferecem atendimento médico remoto, facilitando o acesso da população a especialidades que nem sempre estão disponíveis nas unidades de saúde locais.

Serviço conecta pacientes a especialistas

A proposta é simples: permitir que moradores do interior conversem com médicos especialistas por meio de videochamadas. A iniciativa tem ajudado a reduzir filas e deslocamentos para a capital, especialmente em casos que exigem acompanhamento, mas não precisam de atendimento de urgência.

Durante visita à nova sala em Codajás, o governador Wilson Lima destacou a importância do serviço: “Com a telemedicina, conseguimos garantir que os moradores de áreas remotas tenham acesso a profissionais de saúde qualificados”.

Interior ganha mais agilidade

Além da consulta, os profissionais locais recebem suporte técnico e orientação. Assim, médicos e enfermeiros do interior conseguem oferecer diagnósticos e encaminhamentos com mais segurança. O serviço já contempla especialidades como neurologia, endocrinologia, cardiologia, entre outras.

Segundo o governo, o programa segue em expansão, com previsão de implantação em novos municípios nas próximas etapas.

